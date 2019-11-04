Ordu’da balkon çöktü: 1 ağır yaralı Evine ait balkonda çalıştığı esnada yıkılan betonlarına arasında kalan bir kişi, ağır yaralandı

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Ordu'da bir evin balkonun çökmesi sonucunda molozların altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Ocak (64) isimli vatandaş, Yıldızlı Mahallesi’nde bir kısmı inşaat halindeki evinde çalıştığı esnada inşaat halindeki balkon çöktü. Enkazın altında kalan ve betonların arasında sıkışan Ocak’ın durumunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı şahıs olarak Ordu Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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