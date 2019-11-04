Ordu’da bir haftada 82 araç trafikten men edildi

Ordu’da 28 Ekim3 Kasım 2019 tarihleri arasındaki bir hafta içinde polis sorumluluk bölgelerinde yapılan trafik denetimi uygulamalarında 53 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi.

Son bir hafta içerisinde 25 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, 42 kişinin yaralandığı Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler sürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 68 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 361 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Toplam 575 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı uygulamalarda 53 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi.

ORDU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.