Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı

- ORDU´nun Fatsa ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 10 ton hamsinin tüketildiği festivalde, Karadeniz Sahil Yolu´ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol tarafından durdurulan araç sürücülerine ekmek arası hamsi de ikram edildi.

Fatsa ilçesinde, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından 15 Temmuz Özgürlük Meydanı´nda hamsi festivali düzenlendi. Oldukça renkli geçen festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi. Yaklaşık 10 ton hamsi, kısa sürede tükendi.

Karadeniz Sahil Yolu´ndan geçen sürücüler için trafik polisleri tarafından yolda uygulama yapıldı. Uygulamada, trafik polislerince durdurulan sürücülere `Hamsi radarına yakalandınız´ denilince, sürücüler şaşkınlık yaşadı. Karşısında Vali Seddar Yavuz´u gören sürücüler, radar olayının şaka olduğunu anlayınca rahat nefes aldı. Vali Seddar Yavuz, sürücülere ekmek arası hamsi ikram ederek, etkinliğe davet etti.

Fatsa Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yakup Yeşiltaş, bu yıl ikincisini düzenledikleri hamsi festivalinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Hamsi festivalimiz bu yıl çok güzel geçiyor, bunu artık geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıl 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 10 ton hamsi dağıttık. Hamsinin anayurdu olan Fatsa´nın ismini ön plana çıkarmak istiyoruz. Hamsinin anayurdu Fatsa´dır. Sahil yolunda geçen araç sürücülerini `radara yakalandınız´ diyerek durdurup şaka yaptık ve hamsi ikramı yaptık. Çok güzel bir 'hamsi radarı' şakası da gerçekleştirdik. Güzel anlara tanık olduk" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise, Karadeniz´de hamsinin anavatanının Fatsa koyları olduğunu, bu tür etkinliklerle bölgeyi tanıtma çalışmalarının da süreceğini kaydetti.



ORDU 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:42

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