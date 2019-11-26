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Yılkı atlarını korumak için belgesel çekiyorlar Ordu’da doğaseverler, nesli tehlike altında olan ...

İHA

Ordu'da bir doğasever, nişanlısı ile birlikte Avrupa Birliği Sivil Düşün programından destek alarak, yılkı atlarının korunması adına belgesel çekimlerine başladı.

Yılkı atlarını korumak için belgesel çekiyorlar Ordu’da doğaseverler, nesli tehlike altında olan yılkı atlarını korumak adına belgesel çekimlerine başladı Avrupa Birliği Sivil Düşün programından da destek alan doğaseverler, farklı dallardaki sporcular ve vatandaşlardan da yardım alıyor

Ordu’da bir doğasever, nişanlısı ile birlikte Avrupa Birliği Sivil Düşün programından destek alarak, yılkı atlarının korunması adına belgesel çekimlerine başladı.
Ordulu doğa gönüllüsü Özcan Çamyar, aslen psikolog olan nişanlısı Sedef Samsunluoğlu ile birlikte nesli tehlikede olan yılkı atlarını korumak adına belgesel çekimlerine başladı. Avrupa Birliği Sivil Düşün programından da destek alan çift, Ordu’nun çeşitli bölgelerinde kano, bisiklet ve paraşüt sporcularının da desteği ile birlikte, yılkı atlarının doğada bulunması, nesillerinin devam etmesi adına bir belgesel çekiyor. Yerel yönetimlerden de destek alan çift, profesyonel bir destek almadan kendi imkanları ile çekimleri sürdürüyor.
Doğa gönüllüsü Özcan Çamyar, Avrupa Birliği Sivil Düşün programından aldıkları destekle çekimleri devam eden belgeselin, aynı zamanda macera filmi olacağına değinerek, “Yılkı Atlarının İzinde belgeselini çekiyoruz. Avrupa Birliği Sivil Düşün programından destek aldık. Bu belgeselin yanında da yardım kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyada yılkı atlarının bulunması, bakımı ve sağlam bir şekilde doğaya salınmasını içeren bir yardım kampanyamız var. Kampanyamızı da yakın bir zamanda sosyal medyada duyurmaya başlayacağız. Nesli tükenmek üzere olan yılkı atlarının doğada bulunması, bunları kano, bisiklet ve paraşüt sporcularını bir araya getirip doğada ’onları arıyorlar’ şeklinde bir belgesel filmi olacak. Ordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı ilçelerinde çekimler olacak. Aynı zamanda da Türkiye’nin ilk macera filmi olacak” dedi.

“Yılkı atlarının korunması ve nesillerinin devam etmesi hedefleniyor”
Projenin amacından bahseden Çamyar, “Perşembe Yaylamızın turizm potansiyeli olan ve en önemli değerlerinden birisi olan yılkı atlarının korunması, bunun bir değer olarak görünmesi ve Perşembe Yaylamızın doğal olarak sürdürülebilirliğini sağlanması, amacımız bu. Nişanlım Sedef Samsunluoğlu yazdı aslında ben senaryosunda kendisine destek oldum. Yerel yönetimler ile irtibat kurduk ve bu şekilde belgesel çekimini başladık” şeklinde konuştu.
Psikolog ve aynı zamanda doğa gönüllüsü olan Sedef Samsunluoğlu, insanlarda farkındalık oluşturmak adına böyle bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yılkı atlarının Perşembe Yaylası’nda yaz aylarında çalıştırılıp, kışın geri salındıklarını gördük. Bu nedenle yılkı atlarının korunması, nesillerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için bir proje yazma girişiminde bulunduk. Bu projeyi de belgesel olarak çekip, halkımıza bu konuda farkındalık oluşturup yılkı atlarını korumaya odaklı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Profesyonel bir destek almayıp, kendi imkanlarımızla çekimleri sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

ORDU

26 Kasım 2019 Salı

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