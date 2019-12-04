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Ordu'da bir garip olay: ‘Şiddet gördüğünü’ söyleyen eş, ‘seviyorum’ diyen koca Genç kadın: "Emine ...

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görerek boşanma davası açtı. Boşanma süresi içerisinde ve evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi.

Ordu'da bir garip olay: ‘Şiddet gördüğünü’ söyleyen eş, ‘seviyorum’ diyen koca Genç kadın: "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" Koca: "Eşimi seviyorum, yuvamın yıkılmasını istemiyorum"

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görerek boşanma davası açtı. Boşanma süresi içerisinde ve evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, son olarak boşanma aşamasındaki eşiyle buluştuğunda koluna darbe aldığını söyleyen genç kadın, "Ben 2017 yılında evlendim. 14 ay eşimle beraber yaşadım. 2 senedir ayrıyım. Boşanma davası açtım. Üç defa mahkemeye katıldım. Girdiğim üç mahkemede de boşanmak istediğimi söyledim. Ama hakim boşamıyor. Eşim, 'karım ve çocuğumu seviyorum' diyor. Ama sonunda bana şiddet uyguluyor. Elim ve vücudum olmak üzere her defasında ben ve çocuğum şiddete maruz kalıyoruz. Bu yüzden ailem ve ben tehdit almaktayız. Bu yüzden kendi memleketimi terk ettim. Şu an Ünye'de ve gittiğim yerde olsun hiç can güvenliğim yok. Bu konuda ne polis, ne savcı ne de hakim her hangi bir tedbir amaçlı ya da kesin bir karar almıyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.

"Tehdit alıyorum"
Boşanmakta olduğu eşi tarafından tehdit aldığını söyleyen Tuğba Yiğit İnce, "Ben hala tehdit almaktayım. Ve tehdit edildiğimin mesajlarını ise mahkemeye sunmuştum. Çocuğunu görmeye geldiğinde benimle en ufak bir muhatap olma ve üç saat boyunca çocuğunu gör diyorum. Çocuğunu iki dakika gördükten sonra benimle kavga etmeye başlıyor. Onu dinlemediğimde bu sefer şiddete başvuruyor. Ben bu konuda polise şikayette bulunuyorum fakat bir türkü bu konu hakkında en ufak bir karar alınamıyor" şeklinde konuştu.

"Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum"
Boşandığı eşi tarafından ölüm korkusu yaşayan genç kadın, "Ben kendimi korumak için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine yaşıyorum. Orada eşim çocuğumu görmesi için bazen buluşuyoruz. Daha sonra kavga çıkınca polisi arıyoruz. Fakat telefon görüşmesi sonrası polisler onlardan yana oluyor. Mağdur olan benim ancak şiddeti sanki ben değilmişim gibi polis öyle davranıyor. Eniştem, halam, annem ve babama onlara karşıda şiddet uyguladı ve darp edildi. Ve bizim boşanmamızla hiç bir alakaları olmadığı halde onlar suçlanıyor. Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından öldürülen Emine Bulut gibi yada cinayete kurban giden kadınlar gibi ölmek istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Eşimi seviyorum, yuvamın yıkılmasını istemiyorum"
Eşi Rıdvan Yiğit ise "Ben eşimi seviyorum. Madem eşime şiddet uyguladım polis neden beni içeri almıyor. Halası ve eniştesi aramıza girerek eşimle beni görüştürmüyorlar. Madem eşime ve çocuğuma karşı bir şiddet uygulayacaktım sosyal medya üzerinden neden hala görüşelim. Ve geçtiğimiz hafta çocuğumla eşime masraf ettim. Ben eşimle mutlu bir yuvam vardı. Yuvamın yıkılmasını istemiyorum. Eşime en ufak bir şiddet göstermedim. Ailemi yıkmaya çalışıyorlar. Bunu her defasında dile getirdim" açıklamasında bulundu.

ORDU

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
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  • İKİNDİ 14:46
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  • YATSI 18:33
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