Validen CHP milletvekiline tepki Ordu Valisi Seddar Yavuz: “Sorumluluk sahibi makamlarda bulunan insanlar sürekli birilerini gerçek dışı olaylar ile suçlamak yerine aklıselim davranmalı”

Ordu Valisi Seddar Yavuz,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in Çaybaşı ilçesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi ile ilgili şahsına yönelik sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, “Sorumluluk sahibi makamlarda bulunan insanların sürekli birilerini gerçek dışı olaylar ile suçlamak yerine aklıselim davranarak konuyu tüm boyutlarıyla araştırıp çözüme yönelik muhataplarıyla istişarede bulunması beklenirdi” dedi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in Çaybaşı ilçemizdeki Katı Atık Bertaraf Tesisini bahane ederek kendine ait sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlar, Ordu ilimizin sorunlarının çözümüne yönelik önerilerden ziyade şahsımı yanlış bilgilerle hedef gösterme amacı taşıyan ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan iddialardan ibarettir. Ordu ilinde göreve başladığım ilk andan itibaren başta sayın milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın tüm kesimleriyle irtibat halinde olmaya ve ilimize en iyi hizmeti vermeye çalıştığım kamuoyu tarafından bilinmektedir. Sorumluluk sahibi makamlarda bulunan insanların sürekli birilerini gerçek dışı olaylar ile suçlamak yerine aklıselim davranarak konuyu tüm boyutlarıyla araştırıp çözüme yönelik muhataplarıyla istişarede bulunması beklenirdi. Ancak, Sayın milletvekili gerçek dışı paylaşım ve haberlerle kamuoyunu yanıltmaya ve olayları kişiselleştirmeye çalışmaktadır. Şahsımı ilgilendiren yönleriyle ilgili yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla konunun değerlendirmesini sağduyu sahibi Milletimizin takdirlerine bırakıyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

ORDU 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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