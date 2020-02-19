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Vali Yavuz: “Fındık üretimi yüzde 10 artarsa, 400 milyon lira ek gelir olur” Ordu Valisi Seddar ...

İHA

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta verimi ve kaliteyi yükselterek, üretimde elde edilen yüzde onluk bir artışın, yaklaşık 400 milyon TL ek gelir getirebileceğini söyledi.

Vali Yavuz: “Fındık üretimi yüzde 10 artarsa, 400 milyon lira ek gelir olur” Ordu Valisi Seddar Yavuz, himayelerinde yürütülen ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada’ projesini yerinde inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta verimi ve kaliteyi yükselterek, üretimde elde edilen yüzde onluk bir artışın, yaklaşık 400 milyon TL ek gelir getirebileceğini söyledi.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, valilik himayesinde yürütülen ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada’ projesi kapsamında yapılan örnek bahçeyi yerinde inceledi. Altınordu Delikkaya Mahallesi’ndeki bir çiftçinin fındık bahçesindeki uygulamaları inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden de çeşitli bilgiler aldı. Fındıkta verimliliği ve kaliteyi arttırmak, kaliteyi yükselterek ek gelir elde etmek amacıyla yürütülen proje kapsamında şuana kadar 2 bin 500 bahçede uygulama yapıldı.

“105 personelle şuana kadar 2 bin 500 bahçe tamamlandı”
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, bu yıl içerisinde 761 mahallenin tamamında 3’er bahçe olmak üzere planlanan, uygulamaya konulan ve tarım il müdürlüğü ile ziraat odalarının teknik elemanlarının sahada olduğunu söyledi. Proje kapsamında 105 personelin katılımı ile 700 bahçenin tamamlandığına dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Şu ana kadar 2 bin 500 bahçe budama, gübreleme ve ilaçlama dahil olmak üzere, valiliğimizin almış olduğu aletlerle bu proje yürütülüyor” dedi.

“Fındıkta üretim yüzde 10 artarsa, 400 milyon ek gelir olur”
Geçtiğimiz yıl Ordu’da 220 bin tona yakın fındık üretimi gerçekleştiğini hatırlatan Vali Seddar Yavuz, fındıkta verim ve randımanın artması durumunda gelirin ciddi oranda yükseleceğine işaret ederek, “Dünyanın yüzde 25, Türkiye'nin ise fındık ihtiyacının yüzde 35’ini karşılıyoruz. Fakat bahçelerimizin yaşlanması, bakımsızlık, geleneksel metotlarla fındık üretimi gibi birçok etkene bağlı olarak üretim miktarında ciddi bir düşüş var. Dekar başına 8085 kilogramlık fındık üretimi ile bizim rekabet edebilmemiz ve para kazanabilmemiz çok mümkün değil. Şuanda fındığa dünyada ciddi bir talep var, dolayısı ile fındık üretimini bizim arttırmamız gerekiyor. Sadece biz üretimi yüzde 10 arttırsak yaklaşık yıllık 400 milyon ilave gelir elde edebiliriz. Fındıkta sadece bir randıman arttırmış olsak, 7080 milyon ek gelir elde edebiliriz. Dolayısı ile 8085 kilogramdan bu yapılan yöntemle üretimi minimum yüzde 50 arttırabiliriz” diye konuştu.
Açıklamanın ardından Vali Seddar Yavuz, bahçedeki budama işlemini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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