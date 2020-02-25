Ordu ‘Bilim Kenti' kuruluyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in 40 yıllık hayali olan ve Türkiye’de ilk olacak ‘Bilim Kenti’nde Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarında bilim insanları yetiştirilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 40 yıldır hayalini kurduğu ‘Bilim Kent’ projesini hayata geçiriyor. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilecek ve TÜBİTAK ile işbirliği yapılacak olan çalışmada, Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisinde Bilim Kent kampüsü kurulacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19791985 yılları arasında sırasıyla Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı TÜBİTAK’ta görev yaparken memleketi Ordu’da hayalini kurduğu ‘Bilim Kent’ini hayata geçirmek için kolları sıvadı.



Türkiye’de ilk olacak

Kurulacak Bilim Kent’inde matematik, fizik, kimya ve biyoloji branşlarında bilim insanlarına bilimsel araştırmalar yapabilme imkanı sağlanırken, bilim alanlarındaki problemler için tartışma ortamı, bilim alanında yeni modeller oluşturulması, bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve bilim insanı olmaya özendirecek çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilim Kent’inde ayrıca matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine sanat ve estetik yönlerden sosyal bilimler desteği de verilecek. Bilim Kent’in de uygulanacak proje ve yapılacak bilimsel araştırmalarda birçok farklı disiplinden insanlar bir araya gelecek. Bilim Kenti, Türkiye’de bir ilk olacak. Bilim Kent’te aynı zamanda sahalarında kendini kanıtlamış öne çıkan bilim insanlarının uzmanlık alanlarından da faydalanılacak.



“Hayatımın en hayırlı ve iddialı işi”

Bilim Kenti projesinin ‘hayatının en iddialı ve hayırlı işi’ olarak yorumlayan ve kendisi de bir bilim insanı olan Başkan Güler, yaklaşık bir yıldır bilim insanlarıyla temasta olduğunu vurguladı. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Başkan Güler, “Bugün çok önemli bir karara imza atıyoruz. Ordu’da bilim kenti kurmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın takdiri ile bunu gerçekleştiriyoruz. Matematik Fizik, Kimya ve Biyoloji Bilim Kenti kuracağız. Bilim Kent’in de Matematik fizik, kimya ve biyoloji dersleri ayrıca sosyal bilimler ile desteklenecek. Ülkemizde matematik köyü var ama temel bilimlerin ana unsuru olan matematik fizik, kimya ve biyoloji alanında bir oluşum yok. İşte biz Ordu’da bilim alanında müthiş bir projeyi başlatmış oluyoruz” dedi.

Bu çalışma ile Ordu’nun Türkiye’de örnek olacak önemli bir adım attığını vurgulayan Başkan Güler, “Buradan yetişecek bilim insanlarımız ülkemizin temel bilimlerdeki güçlü yanını daha da güçlü bir hale getirecek. Kalkınmamızın temel unsuru olan bu matematik fizik, kimya ve biyoloji dallarında her birinde belki de 400’ü aşan disiplinlerde eleman yetiştirmiş olacağız. Bu da ülkemiz için müthiş bir mukayeseli üstünlük olacaktır” diye konuştu.



“Ordu’ya büyük hedef ve vizyon kazandırdınız”

Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş da bilim alanındaki böyle bir çalışma için Başkan Güler’e teşekkür ve şükranlarını sundu. Baş, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ordu’ya katmak istediğiniz hedef ve vizyonunuz açısından ben şükranlarımı sunuyorum. Dünya bilim tarihinde Müslüman Türklerin oluşturduğu bilim merkezleri vardır. Bu bilim merkezlerinden birisi de Karadeniz’de inşallah Ordu’da olacaktır. Bugün 18 milyon öğrencimiz nüfusumuzun yüzde 20’si ama geleceğimizin yüzde 100’ü’dür. Dolayısıyla biz geleceğin yüzde 100’üne böyle bir ortam hazırlama işbirliği içerisindeyiz. Ben katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Güler, protokolü imzalanarak çalışmaları başlattı.

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