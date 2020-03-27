Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet BAYRAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Kepçeli Yaylası'ndaki çöp depolama tesisine karşı kurdukları nöbet çadırının kaldırılmasına tepki gösterenler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

Çaybaşı ilçesindeki Kepçeli Yaylası´nda bulunan düzenli çöp depolama alanının kaldırılması için eylem yapanlar, nöbet çadırı kurdu. Jandarma ekipleri, çadırın kaldırılması için bölgedekileri uyardı. Uyarılar dikkate alınmayınca ekipler, çadırı kaldırdı. Bu sırada çadır kuranlar ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çadırı kaldırarak, bekleyen diğer kişileri de alandan uzaklaştırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çaybaşı Ahmet BAYRAK

2020-03-27 16:35:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.