Derede akıntıya kapılan çoban öldü, babası kurtarıldı

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Nedim KOVAN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde dereye düşen koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapılan Savaş Korkmaz (20) öldü, babası Cevdet Korkmaz (55) ise kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi´nde meydana geldi. Cevdet Korkmaz ile oğlu Savaş Korkmaz, merada otlattıkları sürüden bazı koyunların dereye düştüğünü fark edip, yardıma koştu. Hayvanları kurtarmak için dereye giren baba ve oğlu akıntıya kapıldı. Bölgedeki diğer çobanların yardımıyla dereden çıkarılan baba ve oğlu, çağırılan ambulansla Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Savaş Korkmaz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cevdet Korkmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN

2020-03-28 14:05:30



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