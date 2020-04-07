Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi

<br>Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Perşembe ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi´nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli Perşembe İlçesi Hacılar Mahallesi´nde 07.04.2020 tarihi saat 00.01´den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.<br>Ordu'da daha önce de Ramazan Mahallesi ile Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi karantinaya alınmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK<br>2020-04-07 14:11:27<br>
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