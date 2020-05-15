Ordu'da, Düğencili Mahallesi'ndeki karantina süresi uzatıldı

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<br>Ahmet BAYRAK/AKKUŞ (Ordu), (DHA) ORDU'nun Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi´nde, 27 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması, ikinci değerlendirmeye kadara uzatıldı.<br>Ordu Valiliği'nce Akkuş'un Düğencili Mahallesi´nde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 27 Nisan günü karantina uygulanmaya başlandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina süresinin, ikinci bir değerlendirmeye kadar uzatıldığı açıklandı. Mahalleye giriş ve çıkışın sağlandığı 9 yol, toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri ise denetimlerini artırdı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Akkuş Ahmet BAYRAK<br>2020-05-15 14:04:26<br>

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