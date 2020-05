Ordu’da mezarlıklar duasız kalmayacak

Ordu’da Ramazan Bayramı öncesi, il genelindeki 3 bin 529 mezarlıkta, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı. Arefe ve bayram süresince, uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle de Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri tarafından her gün Kur’anı Kerim okunacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (COVİT 19) tedbirleri nedeniyle, bu yıl Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Yasaklar kapsamında mezarlık ziyaretleri yapılamayacak. Ancak bizler tüm mezarlıklarımızın her bayram olduğu gibi tertemiz olması için genel bir çalışma yaptık. Mezarlıklarımızda, bayram süresince dualar okuyacak ekipler oluşturuldu” dedi.



3 bin 529 mezarlıkta çalışma yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar ile birlikte Altınordu ilçesindeki mezarlıklarda incelemelerde bulundu. Şişman burada yaptığı açıklamada, “Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla her bayram öncesi olduğu gibi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıyoruz. Ordu il genelinde 3 bin 529 adet mezarlığımız bulunuyor. Bu mezarların 1904 adetini kendi personel ve imkanlarımızla temizledik. Geri kalan mezarlıklarımızı da mahalle muhtarlarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde yakıt ve diğer malzemeler desteği vererek temizledik. Bu anlamda muhtar arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum. Birlikte her zaman olduğu gibi el ele vererek, mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getirdik. İl genelindeki şehit mezarlarımızda yer alan Türk Bayraklarını da yeniledik” diye konuştu.



Özenli çalışma

Mezarlıkların temizliğine, bakım ve onarımına büyük önem verdiklerini dile getiren Şişman, “Mezarlıklarımızı temizlerken, şehrin park ve bahçelerine nasıl özen gösteriyorsak, mezarlıklarda da aynı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesine mezarlıklara verdiği önemle de bakabiliriz. Geçmişte ülkemize hizmet etmiş vefat eden ve mezarlıklarda yatan tüm ölülerimize gerekli saygı ve hürmeti buralarda yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



“Vatandaşların gönülleri rahat olsun”

Arefe ve bayram günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle, her şeyin düşünüldüğünü söyleyen Şişman, “Sayın Başkanımızın bu konuda özel talimatı var. Arefe ve bayram günü sokağa çıkma yasağı olduğu için mezarlıklarını ziyaret edemeyen vatandaşlarımızın da gönülleri rahat olsun. Büyükşehir Belediyemizin Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosunda görevli imam ve hafızlar, mezarlıklara gidemeyen vatandaşlar için gün boyu Kur’anı Kerim okuyacaklar” diye sözlerini tamamladı.

