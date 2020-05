İller arası 5 adım olan mahallede bayramı balkondan balkona kutladılar Samsun-Ordu sınırındaki ilginç mahallede vatandaşların arasına korona girdi

Samsun’un Ambartepe ile Ordu'nun Şentepe mahallelerinde oturanlar, yıllardır birlikte kutladıkları bayramı bu yıl balkondan balkona kutladı. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, korona virüs nedeniyle Ramazan bayramı ziyaretlerini gerçekleştiremedikleri için balkonlardan birbirlerini selamladı.

Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyük şehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.



Ezan, iki dakika ara ile okunuyor, kurban bayramında doyasıya bayramlaşmak istiyorlar

Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirler arası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, Ramazan ayında iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Yıllardır Ramazan ve Kurban Bayramlarıında komşu iller arasındaki bayramlaşma, bu yıl korona virüsü nedeniyle buruk geçiyor. Mahalleliler, yıllar sonra bayram namazı kılamadıkları için hüzünlü olduklarını, virüs nedeniyle ise komşu ziyaretleri gerçekleştiremediklerini ifade ederek, gelecek bayramlarda sarılmanın umudunu yaşıyor. Her iki mahallede yaşayan, çeşitli yollarda birbirlerinin bayramlarını kutluyor. Vatandaşların tek umudu ise Kurban Bayramı'nda doyasıya sarılmak.



“Telefon, sosyal medya ve balkonlardan bayramlaşıyoruz”

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi’nde ikamet eden Turan Kışla, korona virüsü nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini ifade etti. Samsun ile Ordu sınırında karşılıklı olan evlerde bayramlaşmayı balkonlardan ve camlardan yaptıklarını aktaran Kışla, “Telefonlar ile ve sosyal medya üzerinden bayramlaşıyoruz. Zaten çoğu kişi gelemiyor, o yüzden arıyoruz. Bu sene de böyle olsun, Allah hakkımızda hayırlısını versin” dedi.



“Yıllardır ilk kez böyle bir durumlar karşılaştık”

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Yusuf Kışla isimli vatandaş da ilk defa yıllar sonra diğer ildeki komşuları ile bayramlaşamadıklarını, bunun da kendilerini üzdüğünü söyledi. Kışla, “Önceden birbirimizin evlerine giderdik, bu seneki Ramazan Bayramı'nda yasak dolayısı ile gidemiyoruz. O yüzden diğer senelere göre göre buruk geçiyor. Ama virüs belasından inşallah kurtuluruz ve yine bayramlaşırız” ifadelerine yer verdi.

Ordu sınırında ikamet eden Fatma Sekmen ise oğullarından birisinin yanında olduğunu ancak virüs nedeniyle diğerlerinden ayrı olmanın burukluğunu yaşadıklarına dikkat çekerek, “Çocuklarımı ve torunlarımı göremedim. Bizi kader ayırdı. İnşallah Kurban Bayramı'nda bir oluruz. Virüse nedeniyle biz de gidemiyoruz, onlar da gelemiyor” şeklinde konuştu.

