Yengesini balta ile yaraladı

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde yengesine balta ile saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. isimli şahısla ağabeyini eşi Ş.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T. eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Kafasından yaralanan Ş.T. ilk tedavisinin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu.

M.T. isimli şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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