Ordu'da bir mahallede karantina uygulaması kalktı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir mahallede uygulanan karantina, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sona erdi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla 3 Haziran tarihinde karantinaya alınan Yurtseven Mahallesi Ağtepe mevkisinde karantina sürecinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 2 Haziran 2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 70 nolu kararında, Gürgentepe ilçesi Yurtseven Mahallesi Ağtepe mevkisi için 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır. İlgili mevkide karantina tarihinden itibaren 19 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararının 21 Haziran 2020 Pazar günü saat 24.00’dan itibaren sonlandırılmasına, belirtilen çerçevede, çalışmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması ile uygulanması veuygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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