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Bağışıklığınızı fındıkla güçlendirin Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş: “Her gün 30 gram fındık tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz” “Kuruyemiş yiyenler daha uzun yaşıyor”

İHA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, "Her gün 30 gram fındık tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

Bağışıklığınızı fındıkla güçlendirin Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş: “Her gün 30 gram fındık tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz” “Kuruyemiş yiyenler daha uzun yaşıyor”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Her gün 30 gram fındık tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.
Sağlıklı beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bu sıralarda herkesin önem verdiği konular arasında ilk sıralarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek geliyor. Birçok kişi ‘bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim, hasta olmamak için neler tüketmeliyim, sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyım’ sorularına yanıt arıyor. En güzel atıştırmalıklardan biri olan fındığın faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Hasta olmamak, yaşam sürenizi uzatmak ve bağışıklığı güçlendirmenin yolu fındıktan geçmektedir” diyerek fındığın faydaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

“Kuruyemiş yiyenler daha uzun yaşıyor”
Düzenli olarak her gün fındık tüketmenin kalp krizi geçirme riskini azaltmakta etkili olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma; en büyük faydayı her gün bir porsiyon kuruyemiş tüketenlerin gördüğünü söylemektedir. Çalışmada 120 bin kişi, 30 yıl boyunca izlenerek; her gün kuruyemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Tüketilen kuruyemişler arasında ise fındık önemli bir yer almaktadır” diye konuştu.

Kalp krizi riskini azaltıyor
Fındığın besleyici ve doyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri arasında benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirdiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Melisa Karataş, şöyle devam etti:
“İyi bir enerji kaynağı olan fındık kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Yani tam bir kalp dostudur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. E vitamini açısından da zengin olan bu besin, mesane kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün oluşumunun engellenmesine destek olmaktadır. Kas hacminin artmasına ve kasların güçlenmesine de katkıda bulunan fındık ayrıca güçlü kemikler için bol miktarda ihtiyacımız olan kalsiyum ve magnezyumu da almamızı sağlamaktadır. Tüm bunları toparladığımızda aslında fındığın günlük beslenme için son derece önemli ve faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük 30 gram fındık tüketerek sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilirsiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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