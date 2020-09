Ordu’da 19 ilçeye spor sahası

19 ilçeye spor tesisi kazandırmak için çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçeyi çok amaçlı spor sahasına kavuşturdu.

Ordu’da, gençlerin ve çocukların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için spor yatırımlarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlayan çalışmalar sonrası, Ulubey, Mesudiye, Kabataş, Aybastı ve Perşembe ilçelerinde oluşturulan çok amaçlı spor sahaları hizmete sokuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve gelmeleri ile birlikte toplumun her kesimini kucakladıklarını, okul çağındaki çocuklar ile gençlerin isteklerini de göz ardı etmediklerini söyledi.



Her şey çocuklar ve gençler için

Spor yatırımlarına devam edeceklerini belirten Başkan Güler, “Çocukların ve gençlerin vakitlerini evde sürekli bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine spor yaparak değerlendirmeleri için çok amaçlı spor sahaları yapmaya karar verdik. Çünkü yeni neslin sportif faaliyetler içerisinde yer almasına çok önem veriyoruz. Bu kapsamda 19 ilçemizde spor sahaları kuracağız. Çalışmaları başlattık. Ulubey, Mesudiye, Kabataş, Aybastı ve Perşembe ilçelerimizde spor sahalarını hizmete soktuk” dedi.

İlçelere kurulacak çok amaçlı spor sahaları ile ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Spor sahaları yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde olacak. Saha zemin betonları, tel örgüleri, basketbol potaları, voleybol demirleri ve fileleriyle, çocukların ve gençlerin güzel vakit geçirebilecekleri, güvenli spor alanları oluşturuyoruz. 19 ilçemizin tamamını spor sahalarıyla donatacağız. Ekiplerimiz şu an ilçelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Kentimize, hayırlı olsun” diye konuştu.

