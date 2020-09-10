OBB’de HAK-İŞ dönemi

Ordu'da 1984 yılından bu yana Ordu Belediyesi ve ardından onun devamı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Belediyeİş dönemi sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika Hakİş oldu.

40 yıl boyunca Ordu Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Belediyeİş Sendikasından ayrılan işçilerin Hakİş’e geçişleri sürüyor. Halen 1398 personelin 1200’ünün Hakİş’e geçtiği OBB’de, ay sonu itibariyle yetkili sendikanın Hakİş olması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerin maaşlarından her ay 150200 lira arasında aidat keserek her ay yaklaşık 150 bin lira gelir elde eden Belediyeİş Sendikası’nda Şube Başkanının 15 bin lira maaş aldığı, bu rakamın harcırahlarla 25 bin liraya kadar yükseldiği ortaya çıkmıştı.

Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ise 10 bin lira maaş alırken maaş ve harcırahlar haricinde yılda 4 brüt maaş tutarında ikramiye, yılda iki defa 15’er günlük ücret tutarında giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramları için birer maaş tutarında bayram harçlığı, ayrıca yıllık izin harçlığı ile yolluk ve hizmet ödeneklerinden yararlandığı belirlenmişti.

Bu duruma tepki gösteren işçilerin Hakİş’e geçişleri sürüyor.

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