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Ordu’da asfalttan 2 milyon lira tasarruf Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kendi asfaltını üreterek 2 milyon lira tasarruf etti 2021 yılında tasarruf miktarı 18 milyon lirayı bulacak

İHA

Ordu’da asfalttan 2 milyon lira tasarruf Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kendi asfaltını üreterek 2 milyon lira tasarruf etti 2021 yılında tasarruf miktarı 18 milyon lirayı bulacak

Özel şirketlerden asfalt alımlarında hem zaman hem de ekonomik sorunlar yaşayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmeye başladığı Mayıs ayından bu yana 2 milyon lira tasarruf etti. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında tam kapasite ile 400 bin ton üretim yaparak 18 milyon lira tasarruf etmeyi hedefledi.
Türkiye’nin en fazla kırsal yol ağına sahip Ordu’da kendi açtığı tesisle asfalt üreterek önemli bir aşama kaydeden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç önceliğine göre asfaltlama yapıyor. İlçe merkezlerinin yanı sıra en ücra yerleşim yerlerini de asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 400 bin ton asfalt üretmeyi planlıyor.

Hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf
Ordu’da yolların standartlara ve normlara uygun hale getirilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayında açılan asfalt plent tesisi; uygun koşullarda saatte 300 ton üretim yapma, mevcut tesislerin 4 günde yaptığı işi 2 günde bitirme, daha az personel ile 2 kat üretim gerçekleştirme ve laboratuvarda test edilmiş uygun karışımı üretme özelliğiyle hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlıyor. Açıldığı günden bu yana toplamda 106 bin ton üretim yapan asfalt plent tesisiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ayda 2 milyon 120 bin TL tasarruf etti.

2021’de 18 milyon lira tasarruf hedeflendi
Ordu’nun asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarında bir kaliteyle kendi tesislerinden karşılandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘yol medeniyettir’ anlayışıyla ihtiyaç görülen bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Mayıs ayında Büyükşehir Belediyemizin Ordu’ya kazandırdığı asfalt plent tesisiyle ihtiyaç önceliği bulunan bölgelerimizde konforlu yollar inşa ediyoruz. Kentimizin asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarında bir kaliteyle kendi tesisimizden karşılıyoruz. Asfaltlanmamış, yolu yapılmamış bölge bırakmamak için hedefimizi her gecen gün daha da çok artırıyoruz ve 2021 yılında yeni açtığımız tesisimizde 400 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyoruz. Son teknolojiye uygun kurulan tesisimizin özellikleriyle hem ekonomiden hem de zamandan büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Açıldığı günden bu yana 106 bin ton asfalt üretimi yaptık ve 5 ayda 2 milyon 120 bin TL tasarruf ettik. 2021 yılında da 400 bin ton üretimle asfalt değeri, bakım, serim, nakliye diğer giderler katıldığında 18 milyon lirayı aşkın tasarruf etmiş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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