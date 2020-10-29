Ordu’da havai fişek ve lazer gösterisi

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Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında havai fişek ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Ayışığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle 97 adet dilek feneri havaya bırakıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından da Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

Etkinlikleri kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.

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