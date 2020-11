Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası hayran bırakıyor Ordu’nun bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Menderesleri ve yeşilin her tonu ile hayran bırakan yayla, rüzgar sesi eşliğinde doyumsuz bir manzara sunuyor

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, doyumsuz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Uçsuz bucaksız ormanları, doğal kaynak suları ile yemyeşil vadilerin arasından dökülen akarsularıyla doğa harikası olan Karadeniz yaylaları, yılın her mevsiminde ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunuyor. Ordu'nun menderesleri ile ünlü bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da yaz aylarında olduğu gibi sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Çimlerle kaplı yaylada mendereslerin aralarında otlayan hayvanlar da doğaya farklı bir güzellik katarken, haftanın her günü stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yeşilin her tonunun bulunduğu yaylada vatandaşlar, fotoğraf çektirip bu anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.



"Herkes muhakkak gelip görmeli"

Aybastı Perşembe Yaylası’nı ailesi ile birlikte dolaşan Enver Koyuncu, “Çok mükemmel, hele ki bu aylarda havaların bu şekilde güneşli olması daha da ayrı bir güzellik kattı. Herkes burayı gelip görsün, buradaki koyunların da ayrı bir güzelliği vardır. Yayladaki bu çimenin zemini o kadar mükemmel ki, Türkiye’nin gözbebeği diyebilirim. İnsanlar muhakkak gelip görmeli” dedi.

İbrahim Güzel isimli vatandaş da, “Ordu’nun yaylaları zaten doğa harikası. Burası sayılı mendereslerden bir tanesi, şuan sezon bitme aşaması ama havalar güzel” şeklinde konuştu.



“Diyarbakır’dan sadece buraları görmek için geldim"

Diyarbakır’dan gelen Mesut Kır, “Burası zaten coğrafya kitaplarında da görüyoruz. Menderesler denildiği zaman burası örnek olarak çıkıyor. Gayet güzel ve manda yoğurdu ile meşhur bir yayla. Yayla turizmi için Perşembe Yaylası çok elverişli. Ben kendim Diyarbakır’dan sadece buraları görmek için geldim. İnsanları da çok iyi, çok şefkatli” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.