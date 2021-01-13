Ordu’da sağlık çalışanı, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ordu’nun Korgan ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı, korona virüsü (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Korgan Devlet Hastanesinde bilgisayar operatörü olarak görev yapan Güney Güven, bir süredir korona virüsü tedavisi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti. Sağlık çalışanı Güven için, Ordu Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Güven’in yakınlarına ve sağlık çalışanı arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bu vesileyle Covid19'dan vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah başka can kaybımız olmaz. Sağlık çalışanları olarak üzüntülüyüz, sıkıntılıyız ama mücadelemize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması bu sorunu bir an önce ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atila Gürgen, Korgan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Yırgın, kurum müdürleri, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Güney Güven'in cenazesi, duanın ardından yarın toprağa verileceği Korgan ilçesine gönderildi.

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