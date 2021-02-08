Ordu’da 112 en çok tıbbi danışmanlık için aranıyor Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın: “Son bir haftada Kovid-19 Çağrı Merkezine 2 bin 523 çağrı geldi, bunlardan bin 911’i tıbbi danışma, 612’sinin ise tıbbi yardım talebi oldu” “Aşılama çalışmalarının başladığı günden buyana Ordu’da 32 bin 544 kişiye aşı yapıldı”

Ordu’da 112 Çağrı Merkezi’nin vaka ihbarından çok tıbbi danışmanlık almak için arandığı açıklandı.

Her hafta Pazartesi günleri Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan Covid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda, yapılan Covid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu’da yeni göreve başlayan Akkuş Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, Çamaş Kaymakamı Emre Urhan, Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan ve Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, diğer İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Korona virüs (Kovid19) pandemisinin başlangıcından bugüne kadar Ordu’da yapılan testler ve sonuçları, vaka durumları, tedavi süreçleri, filyasyon ve aşılama çalışmalarının değerlendirdiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapılarak, Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.



Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59

Hastanelerin servis, yoğun bakım, mekanik ventilatör kapasite ve doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim durumu, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kovid19 Cağrı Merkezi verileri ve aşılama çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yapan Dr. Fatih Aydın, hastanelerdeki servis doluluk oranının yüzde 41, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 59, mekanik ventilatör doluluk oranının yüzde 31 olduğunu söyledi.



112, tıbbi danışma için aranıyor

Aydın, son bir haftada Kovid19 Çağrı Merkezine 2 bin 523 çağrı geldiğini, bunlardan bin 911’inin tıbbi danışma, 612’sinin ise tıbbi yardım talebi olduğunu, Kovid19 Çağrı Merkezi görevlilerince 6 bin 883 hastanın ise evde takibinin yapıldığını, aşılama çalışmalarının başladığı günden buyana Ordu’da 32 bin 544 kişiye aşı yapıldığını aktardı.



“Toplu ortamlar vaka arttırıyor”

Kapalı ortamlarda bir araya gelinen etkinliklerin vaka sayılarında artışa neden olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, insanların toplu olarak bir araya geldikleri nişan, nikah, cenaze, taziye gibi törensel durumlar, vaka sayısında artışlara neden olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, “Vatandaşlarımız büyük oranda maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet etmekte. Ancak, bu konuda daha da hassas olmalıyız. Köy okullarımızda yakın bir zamanda yüzyüze eğitime başlayacak. Buralara yönelik hazırlık yapmalıyız. Eğitimlere ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.



“Muhtarlarımıza çok iş düşüyor”

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından yapılan sunumu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu’nun önerilerini dikkatlice dinleyen Vali Tuncay Sonel, “Kovid19 salgınının yayılmasını önlemek için mahallelerimizde Muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Muhtarlarımız, mahallelerine il dışından gelenleri izolasyon konusunda uyarmalılar” dedi.

Vali Sonel, “Mahallelerinde nişan, nikah, askere uğurlama törenlerine müsaade etmemeliler. Cenazeler için belirlenen kurallara riayet edilmesini sağlamalılar. Taziyelere izin vermemeliler. Bu konularda mahalle sakinlerini bilgilendirmeli ve uyarmalılar. Gerektiğinde güvenlik güçlerimizle işbirliği yapmalılar. Havaların iyi gitmesiyle birlikte sahillerde vatandaşlarımızı piknik yaparken görüyoruz. Buna anında müdahale ediyoruz. Güvenlik birimlerimize talimat verdim. Bu tür görüntülere asla fırsat vermeyeceğiz. Denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. DevletMillet işbirliği ile bu Covid19 illetini yeneceğiz inşallah. Bu konuda çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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