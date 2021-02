Ordu’da çöpten elektrik üretilecek

Ordu’da günlük depolanan yaklaşık 250 ton evsel atıktan elektrik enerjisi üretilecek.

Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde her gün bertaraf edilen 250 ton atık elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yıllara göre artış göstererek 7,0 megawatt (33 bin konut) saat enerji üretimi yapılacak tesiste, Büyükşehir Belediyesi atığı ekonomik bir kazanç haline getirecek. 2020 yılında enerji üretim çalışmalarını başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son çalışmalarını da tamamlayarak tesisi enerji üretimine hazır hale getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınacak kesin kabul sonrası enerji üretiminin 2021 yılı mart ayında başlatılması hedefleniyor.



“Atığı değerli hale getireceğiz”

Günlük 250 ton değeri olmayan, geri dönüştürülemeyen atıktan enerji üretileceğini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Yapılacak çalışma son derece çevre dostu, doğayla uyumlu bir üretim olacak. Ordu’da atık artık sorun olmayacak” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Çaybaşı ilçemize her gün getirilen 550 ton atığın yaklaşık 250 tonu geri dönüştürülemeyen, değeri olmayan atıklardan oluşuyor. Biz bu atıklardan enerji üreterek onları değerli hale getireceğiz. Tesisimizde kurulan enerji dönüşüm sistemiyle atıktan elektrik enerjisi üretmeye başladık. Tesisimizde üretim için gerekli her çalışmayı bitirerek üretime hazır hale getirdik. Kısa bir süre içerisinde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alacağımız kesin kabul sonrası üretimi başlatacağız. İlk etapta 1,4 megawaat saat ile başlangıç yapacağımız tesisimizi yıllara göre artış göstererek 7,0 megawaatt saate, yani 30 bin konutun enerjisini üretecek hale getireceğiz. Yapılacak çalışma son derece çevre dostu, doğayla uyumlu bir üretim olacak. Ordu’da atık artık sorun olmayacak. Şimdiden tüm şehrimize hayırlı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.