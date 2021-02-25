60 yılda bine yakın tekneyi suyla buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 yılda bine yakın tekneyi suyla buluşturdu

DHA

60 yılda bine yakın tekneyi suyla buluşturdu


Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde 60 yıldır tekne yapan Nedim Kaplan (80), bugüne kadar kendi iş yerinde ürettiği bine yakın tekneyi suyla buluşturdu. Mesleğin devamı için tekne ustalığı yapanlara işlerini bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Kaplan, "Bir tekneyi yapıp da suya bıraktığım zaman ömrüm artıyor" dedi.
İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi´nde yaşayan Nedim Kaplan, kendi işletmesinde 1961 yılında başladığı tekne yapım ustalığını ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Türkiye´nin birçok bölgesinden tekne yapımı işi alan Kaplan, bugüne kadar bine yakın tekneyi suyla buluşturdu. Çocuk yaşlarındaki merakının ardından tekne ustalığına başlayan Kaplan, Sürmene´de çıraklık yaptıktan sonra kendi işinin patronu oldu. İlkokulu bitirdikten sonra tekne yapım kursuna gittiğini belirten Kaplan, "Yöremiz balıkçılıkla geçindiği için bu yörede tekne yapan yoktu. Tekne yapımının yeri Sürmene´ydi. Buradaki tekneler bakım için, yapım için Sürmene´ye getiriliyordu. Ben de bu işe meraklıydım. İlkokulu bitirdikten sonra kursa gittim. 7 ay kurs aldım. Kursu bitirdikten sonra tekne yapım işine de meraklı olduğum için 60´lı yıllarda Sürmene´ye gittim. 23 sene kadar Sürmene´de çalıştım ve bu işi kavradım" dedi.
`BİR TEKNEYİ YAPIP, SUYA BIRAKTIĞIMDA ÖMRÜM ARTIYOR´
Mesleğinin kaybolmaması için oğlunu yetiştirdiğini ifade eden Kaplan, "Çok zevkli bir meslek. Yani bir tekneyi yapıp da suya bıraktığım zaman ömrüm artıyor. Bir eser meydana çıkartıyorum, bir eser üretiyorum. Mesai gözetmiyoruz. Ben sabah ezanının peşinden kalkarım, gelir buraya iş başı yaparım. Saat 21.0022.00´ye kadar çalışırım. Bazen 23.00´e kadar çalıştığım da oluyor. Saat kollamam. Bu işin ölmemesi için devam etsin yapan arkadaşlar. Çok zevkli bir meslek bu, niye ölsün ki bu meslek? Aşağı yukarı 20 yıldan bu yana oğlumu bu mesleği sürdürmesi için yetiştiriyorum. Ben olmasam dahi benden sonra işi yürütecek kapasiteye sahip" şeklinde konuştu.
Babasıyla birlikte tekne yapan Onur Kaplan (47) da aldığı eğitimle bu işi sonuna kadar devam ettireceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI
2021-02-25 08:15:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye Adliyesi'nde karantina
YEREL HABERLER Ünye Adliyesi'nde karantina
Altınordu Belediyesi’nden öğrencilere bin adet tablet desteği İhtiyaç sahibi öğrenciler için biner adet tablet, bot ve mont dağıtımı yapılacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden öğrencilere bin adet tablet ...
Ordu Valisi Sonel: Ev gezmelerine gitmeyin, misafir kabul etmeyin
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel: Ev gezmelerine gitmeyin, misafir ...
Vali Sonel'den korona denetimi Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu’da sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirler uygulanacak” “Ev gezmelerine gitmeyin, misafir kabul etmeyin”
YEREL HABERLER Vali Sonel'den korona denetimi Ordu Valisi Tuncay ...
Ordu’da yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ordu’da yangın paniğe neden oldu
Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada Ordu’yu temsil edecek
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada Ordu’yu temsil edecek
İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
YEREL HABERLER İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
Ordu’da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı
YEREL HABERLER Ordu’da istinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı
'Karadenizli inadı' bölgedeki vaka artışında önemli etken Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: “Karadeniz insanının inadı, vaka artışında etkili oluyor” “Türkiye’de birinci olduk, sonrasında herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak”
YEREL HABERLER 'Karadenizli inadı' bölgedeki vaka artışında önemli ...
Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu´da yeni kısıtlamalar getirildi
YEREL HABERLER Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu´da yeni ...
Ordu’da korona kararları: Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Ordu’da korona kararları: Gün yapmak, misafirliğe ...
Fatsa, korona virüs ile mücadelede hassas
YEREL HABERLER Fatsa, korona virüs ile mücadelede hassas
Başkan Tören, halk günü buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tören, halk günü buluşmalarını sürdürüyor
Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla ...
Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: “Karadeniz insanının inadı, vaka artışında etkili oluyor” “Türkiye’de birinci olduk, sonrasında herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak”
YEREL HABERLER Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken ...
Prof. Dr. Enginyurt: Mutant virüs Karadeniz'de de var, hastalık ağır ve şiddetli geçecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: Mutant virüs Karadeniz'de de ...
Ordu’da korona tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Ordu’da korona tedbirleri artırıldı
Ordu’da basın mensupları için ‘diksiyon ve hitabet kursu’ açıldı
YEREL HABERLER Ordu’da basın mensupları için ‘diksiyon ve hitabet ...
Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi
Ordu’da haklarında arama kararı bulunanlar tek tek yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da haklarında arama kararı bulunanlar tek tek ...
Ordu’da hafta sonu kısıtlamasında ceza yağdı
YEREL HABERLER Ordu’da hafta sonu kısıtlamasında ceza yağdı
Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa ...
Polisten maske mesafe denetimi
YEREL HABERLER Polisten maske mesafe denetimi
Yavru keçiler Kartopu ve Bulut anne şefkatiyle evde bakılıyor Biberonla doyurulan keçilerin altları da bebek gibi bezleniyor
YEREL HABERLER Yavru keçiler Kartopu ve Bulut anne şefkatiyle evde ...