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Ordu'nun Korgan ilçesinde ormanda çalıştığı esnada üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte ormanlık alanda çalışan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdulhamit Eteş'in üzerine kesilen ağaç düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eteş’i Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Eteş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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