Fırıncılardan askıda pide

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, fırın işletmeciliği yapan Murat Yüksek ile Abdullah Yıldırım, ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek olmak için askıda pide uygulaması başlattı. Fırınlarda yapılan 150 pide, her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi´nde fırın işleten Murat Yüksek ile Abdullah Yıldırım, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için harekete geçti. Yüksek ve Yıldırım, askıda pide uygulaması başlatmaya karar verdi. Hayırseverlerin de destekleriyle her gün 150 pideyi ailelere ulaştıran fırıncılar, uygulamanın devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

'ÇOK TİTİZ DAVRANIYORUZ'

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Fırın İşletmecisi Murat Yüksel, geçen yıl başlatılan uygulamanın bu sene geliştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl fırıncı arkadaşımızın başlattığı uygulamayla 100'e yakın ailenin sofrasına pide ulaştırılıyordu. Hayırseverlerin destekleriyle askıda pide uygulamasını başlattık. İhtiyaç sahibi ailelerimizi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verilerinden tespit ettik. İki fırın işletmesi olarak günlük 150 aileye pide ulaştırıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine, pidelerin ulaşması konusunda titiz davranıyoruz. Bu uygulamanın devamı konusunda da elimizden geleni yapacağız. Bir ailenin günlük iki pide almasıyla ramazan ayı boyunca 300 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Öncelikle tanıdıklarımızı arayıp, zekat vermek isteyenlere ulaştık. Daha sonra hayırseverler bize ulaştı. Benim işletmemde her gün 80 aileye iki pide, diğer arkadaşın işletmesinde her gün 70 aileye iki pide veriliyor. Böylelikle ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına her gün pide girmiş olacak. Hiç kimseyi incitmeden aileler geliyor, pide saatinde sıcak pidelerini alıp evlerine götürüyorlar."

'OTOMASYON SİSTEMİ UYGULANIYOR'

'Askıda ekmek' uygulamasında otomasyon sistemi uygulandığını dile getiren Yüksel, "Bu projeyi Ünye Belediyesi ile ortaklaşa devam ettiriyoruz. Türkiye'de tek örnek proje. Bu projeyi bizim sistem üzerinden yapan ikinci yer yok. Önce ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Daha sonra ailelere elektronik kartlar veriliyor. Askıda ekmek uygulamasına katılan işletmeler de belirleniyor. Biz fırıncılar olarak 1 TL'ye sattığımız ekmekte indirim de yaparak kartlara yükleme yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailemiz kartı ile gelerek günlük ihtiyacını karşılıyor. Bu zamana kadar sistemde bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü bu sistem denetlenebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir. Yıl sonunda tüm verileri görebiliyor, istenildiğinde raporlayabiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

