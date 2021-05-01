Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde ağaç kesen yaşlı bir adam, kestiği ağaçla birlikte dereye sürüklenerek hayatını kaybetti.
İlçenin Efirli Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki M.H, dere başında ağaç kesmeye başladı. Kestiği ağaç üzerine düşen M.H, eğimli arazide ağaçla birlikte dereye sürüklendi. 20 metre boyunca dereye sürüklenen M.H, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.