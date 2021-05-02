Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı

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Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler araçlarını kaldırımlara park etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük kısıtlama kapsamında sokak ve caddeler boş kaldı. Ordu’da kent merkezinde yaz mevsiminde yaşanabilen otopark probleminden dolayı araç sahipleri kısıtlamayı da fırsat bilerek araçlarını kaldırımlara park etti.

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