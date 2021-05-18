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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 inek kaybetti 2 tane buldu

DHA

1 inek kaybetti 2 tane buldu


Ahmet BAYRAK/MESUDİYE(Ordu),(DHA)-ORDU´nun Mesudiye ilçesinde besici Hüseyin Şen, 3 gün önce kaybettiği ineğini yeni dünyaya getirdiği buzağısıyla buldu. 
İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi´nde besici Hüseyin Şen, 3 gün önce hayvanlarını otlaması için ormanlık alana bıraktı. Akşam saatlerinde hamile olan ineğinin ahıra gelmediğini fark eden Şen, komşularıyla birlikte ormanlık alanda ineği aramaya çıktı. Ancak havanın sisli olması nedeniyle arama çalışmalarında kayıp ineğin izine rastlanılamadı. 3 gün sonra inek, ormanlık alanda doğurduğu buzağısıyla birlikte bulundu. Mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan inek ve yavrusu, vatandaşların da yardımıyla mahalleye getirildi.
`BUZAĞININ İSMİNİ 'BAYRAK' KOYDU'
İneğin sahibi Hüseyin Şen, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir tane erkek buzağım oldu. 3 gündür ineği arıyorduk ve ineğimiz dağda doğum yapmış. İneğimin adı `Nursinem´, buzağımın adını da Bayrak koydum. 3 günlük aramanın ardından mutlu sona ulaştık. Aslında doğumuna daha vardı. Bulmak için çok aradık, çok yorulduk. Ama şimdi çok mutluyum. Otlaması için 1 inek gönderdik, 3 gün sonra 2 hayvan geri geldi. Bulunduğum yerle köyün arası 3 kilometre, zaman zaman buzağı yürüyemiyor. Kucağımda ve omzumda taşıdım" dedi.FOTOĞRFLIDHA-Genel Türkiye-Ordu / Mesudiye Ahmet BAYRAK
2021-05-18 13:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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