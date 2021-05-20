Ordu için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Ordu’da fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarıda rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerinden bu gece saatlerinde kuzey kesimlerde, cuma günü öğle saatlerinden itibaren ise iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği ve hızının saatte 40 kilometre ile 80 kilometre arasında değişeceği bildirildi. Uyarıda, Mesudiye ve Kabadüz çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın, 90 kilometre hıza kadar çıkabileceğine dikkat çekilerek, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

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