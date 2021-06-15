Ordu’da kan alma birimi hizmete açıldı

Ordu’da, Türk Kızılay Kan Alma Birimi hizmet binasının açılışı gerçekleşti.

Türk Kızılay’ın yürüttüğü önemli faaliyetlerden birisi olan kan hizmetleri, Ordu’da yeni kurulan birimde hizmet verecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Türk Kızılay Ordu Şubesince açılışa sunulan ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ceren Özdemir Meydanı’nda kurulan birim sayesinde bağışçılar, konforlu ve hijyenik bir ortamda kan bağışında bulunabilecekler.

Programda açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Durmuş, kanın çok acil ve sürekli bir acil ihtiyaç olduğunu söyledi. İnsan vücudu dışında kan üretiminin olmadığını hatırlatarak, bağışın önemine değinen Prof. Dr. Durmuş, “Bu birimde nice insanların bağışı ile nice insanların hayatlarını kurtaracak. Kan bağışı, insanların hiç tanımadığı farklı insanlara bir şifa olarak gidiyor. Burada bağışçılarımız kan bağışlarını çok rahat bir şekilde yapabilecekler” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile Türk Kızılay Kan Alma Birimi’nin açılışı gerçekleştirildi. Programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer de katıldı.

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