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Dünya şampiyonu boksör Busenez, Tokyo Olimpiyatları'na Ordu’da hazırlanıyor Busenaz Sürmeneli: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

İHA

Dünya şampiyonu boksör Busenez, Tokyo Olimpiyatları'na Ordu’da hazırlanıyor Busenaz Sürmeneli: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Dünya şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu’da hazırlanıyor. Başarılı sporcu, olimpiyatlarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, 1629 Haziran tarihleri arasında Ordu’da kamp yapmaya başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu’da gerçekleştirilecek kampta sporcuyu yetiştiren Teknik Direktör Cahit Süme görev alacak. Kamp, Durugöl Spor Tesisleri’nde yapılıyor.

Cahit Süme: "Hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya"
Basın mensuplarına kamp hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cahit Süme, hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya olduğunu belirterek, "İlk kez Ordu’da kamp yapıyoruz. Burayı seçmemizdeki gayemiz, spor il müdürümüzün de boksta daha önceden dünya şampiyonlukları kazanmış olması. Bizim dilimizden anlayacak bir insanlı son kampı geçirmek istiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Son kampları özellikle moral ve motivasyon açısından iyi geçirmek istiyoruz. Yaklaşık bir hafta önce Paris’te yapılan olimpiyat elemelerinde sporcumuz şampiyon olarak elemeleri kapattı ve dünya sıralamasında olimpiyatlarda da bir numaralı seri başı. Olimpiyatlara son kamp olarak buradan hazırlanıp, gitmeyi düşünüyoruz. İyi bir kamp dönemi geçivereceğiz, hedefimiz her zaman olduğu gibi olimpiyatlardan madalya kazanmak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

Busenaz Sürmeneli: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
Sporcu Busenaz Sürmeneli ise önceki yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda Ordu’ya geldiğini ve buradan şampiyon olarak ayrıldığını hatırlatarak, "Bana uğurlu gelecek illerden bir tanesi diye düşünüyorum. Aynı zamanda Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç ile 2015 yılında dünya şampiyonasına gitmiştik ve köşemde kendisi vardı. Onların bana şans getireceğine inanıyorum. Gerçekten burayı bir sporcu şehri olarak görüyorum. Bizim bu dönemde morale ihtiyacımız var ve her şey güzel gidiyor. Olimpiyatlar için son düzlüğe girdik. Çalışıyoruz ve arkamızdan milyonlar bizim için dua ediyor. İnşallah onların dualarını boşa çıkarmadan elimizden geleni en iyisini yaparak yolumuza devam ederim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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