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Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak

DHA

Ordu'da katledilen Ceren için kitap yazıldı; geliri burs olacak


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 2019'da bıçaklanarak, öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir´in (20) hayatı kitap oldu. Yazar Birol Öztürk'ün kaleme aldığı `İyi ki Doğdun Ceren´ adlı kitap, imza töreniyle okuyuculara tanıtıldı. Kitaptan elde edilen gelir ise kız öğrencilere burs olarak dağıtılacak. 
Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi´nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, 1 gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Özgür Arduç, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. 
CEREN'İN HAYATI KİTAP OLDU
Ceren Özdemir'in 20 yıllık yaşam öyküsü ise kitap oldu. Ordulu araştırmacı-yazar Birol Öztürk tarafından 6 aylık sürede hazırlanan 300 sayfalık `İyi ki Doğdun Ceren´ isimli kitap için Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı´nda imza töreni düzenlendi. Kitaptan elde edilecek gelirin, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bünyesinde kurulan Ceren Özdemir Sanat Fonu´na aktarılacağı, biriken paranın ise kız öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi. 
`CEREN´İN 1 HAFTA ÖNCE GÖRDÜĞÜ RÜYAYLA KİTAP BAŞLIYOR´
Yazar Birol Öztürk, kitabı yazmasındaki amacın, Ceren´i unutturmamak, hatırlamak ve yaşatmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Ceren hakkında ne yazılabilirdi? Sonuçta 20 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bu 20 yaşın zaten 15 yaşı çocuklukta geçiyor. Geri kalan 5 yıl. Böyle bakıldığı zaman kitap hacimsiz geliyor ama değil. Karşımızda 4 enstrüman çalan bir sanatçı var. İngilizce ve Korece öğrenmeye çalışan duyarlı bir insan var. Sanatın her dalıyla ilgili. Kitap, şiir okuyor. Şiir yazıyor. Şarkılar söylüyor. Karşımızda kendisini böyle geleceğe hazırlayan bir çocuk var. Dolayısıyla bunun etrafında döndüğümüz zaman ortaya iç burkan bir hikaye çıkıyor. Kitap; Ceren´in ölmeden 1 hafta önce gördüğü rüyayla başlıyor. Rüyasında Ceren ölümünü görüyor. Biz de geleneksel bir şey vardır; çocuğa malum olmuş derler. Ceren´e ölümü malum olarak başlıyor kitap. Keşke ölmemiş olsaydı" dedi.
CEREN'İN AİLESİ DE İMZA GÜNÜNDE
İmza törenine katılan Ceren Özdemir´in annesi Güfer Özdemir de kitaptan elde edilecek gelirin kız öğrencilere burs olarak verileceğini belirterek, "Ceren´in hayallerini yaşatmaktı bizim gayemiz. Zaten Ceren´imiz gitti. Onun için Ceren´in hayatta olsaydı yapabileceklerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik çünkü bu kitabın geliri Ceren gibi eğitim gören kız öğrencilere burs olarak verilecek. Ceren gibi insanlar yetiştirmek, toplumda sevgiyi, saygıyı daha iyi kılmak adına destek oluyoruz" diye konuştu.
Baba Yılmaz Özdemir ise "Ceren sosyal bir kişiliğe sahip çocuktu. Kendini her zaman ön planda tutmaya çalışan, hep ileride olmayı düşünen bir çocuktu. En azından bu kitabı okuyan çocuklara Ceren´in örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu kitabın her ailenin evinde olmasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-06-26 16:59:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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