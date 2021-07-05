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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da inşaattan düşen işçi öldü

İHA

Ordu’da inşaattan düşen işçi öldü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşerek beton zemine çakılan bir işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada yapımı devam eden inşaatta çalışan F.Ö.(56) isimli bir işçi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine kafasının üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, F.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, işçinin cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İnşaat firması sahibinin, savcılık kararıyla gözaltına alındığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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