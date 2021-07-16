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Besiciler uyardı: “Kurbanlık hayvanlar tükenmek üzere" Ordu’da kurbanlık hayvanların büyük bir kısmı satıldı, besicilerin elinde sınırlı sayıda hayvan kaldı Besici Şenel Tunç: “Son günü bekleyenler bu sene yanılacaklar”

İHA

Besiciler uyardı: “Kurbanlık hayvanlar tükenmek üzere" Ordu’da kurbanlık hayvanların büyük bir kısmı satıldı, besicilerin elinde sınırlı sayıda hayvan kaldı Besici Şenel Tunç: “Son günü bekleyenler bu sene yanılacaklar”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, pazarlarda ise hareketlilik devam ediyor. Ordulu besiciler, bu yıl hayvan satışlarının güzel geçtiğini belirterek, hayvanların az olduğunu ve insanların alışverişlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirtiyor.
Kurban bayramına sayılı günler kalırken, Altınordu ilçesindeki hayvan pazarında da yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş hayvanların en fazla 7 kişilik, küçükbaş hayvanların ise tek kişilik hisselerle satın alındığı pazarda bayrama yaklaşıldıkça hareketlilik ise her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurbanlık satışlarının zayıf olduğu pazarlarda bu yıl ise durum tersine döndü. Besiciler, insanların mağdur olmamaları için kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini belirtiyor.

“Son günü bekleyenler bu sene yanılacaklar”
Ordu’da yaklaşık 15 yıldan bu yana besicilik yapan Şenel Tunç, “Satışlarımız geçen yıllara oranlara daha güzel. Şuanda besicilerin elinde toplasan en fazla 35’er tane hayvan var. Vatandaşlar her sene burada hayvanın kaldığını düşünüp son günü bekliyorlar ama bu sene yanılacaklar. Şuan herkes son günü bekliyor gibi ancak bu sene yanılacaklar” dedi.

“Kilogramı büyük hayvanlar daha uygun”
Kilogramı büyük olan hayvanların, kiloya göre hesaplandığında 55 lira gibi bir rakama denk geldiğini ifade eden Tunç, “Küçük hayvanlar ise 60 liraya tekabül ediyor. 7 bin liralık bir hayvan 120 civarında gelir, 20 bin liralık hayvan ise 350400 kilogram arasında değişir. Eğer ileriye dönük ucuz fiyata hayvan alacak arkadaşlarımız varsa, benim görüşüm biran önce gelip kurbanlıklarını alsınlar” diye konuştu.

“40 hayvandan 4 tane kaldı”
Yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Enver Özdemir, “40 hayvanımdan 4 hayvan kaldı. Allah razı olsun be sene insanlar kurban alıyor. Son gün ile birlikte gün günümüz var, 4 hayvan kaldı. Onları da satacağız. Şuan hayvan kalmadı ve az. Bizim pazarımız çok rahat. Belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun, her istediğimiz yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Marketlerden kurbanlık alımını tavsiye etmiyorum”
Büyük marketlerin kesmiş oldukları hayvanı insanları gözüyle göremiyor” diyen Özdemir, “Kurbanınızı bir araya gelip İslami kurallara uygun olarak kesmemiz gerekiyor. Büyük marketlere kendimizi kaptırmamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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