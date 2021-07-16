Gurbetçiler Karadeniz'de

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber gurbetçilerin memleketlerine akın etmesiyle Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda araç trafiğinin yoğunlaşması oluştu.

Ordu'nun Ünye ilçesi Nuriye Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu SamsunOrdu karayolu üzerinde gurbetçilerin yurt dışından gelmesiyle beraber yoğun araç trafiği meydana geldi. Adım adım ilerleyen yolda gurbetçilerin memleketlerine gittikleri görülürken, sahil bandında oluşan yoğunluğa çözüm olarak ise Fatsa Bölge Trafik ekipleri geçişleri kontrollü sağladı.

Çok sayıda araç yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam ettiği görülürken, ekipler ise emniyet kemeri takılması ve uykusuz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

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