Altınordu Belediyesi, selden etkilenen Artvin'de sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, sel afetinden etkilenen Artvin’de 11 kişilik sokak hayvanları arama, kurtarma ve besleme ekibi can dostları yalnız bırakmadı.

Altınordu Belediyesi, sel afetine maruz kalan Artvin'in Arhavi ilçesine gönül köprüsü kurdu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla sel bölgesi Arhavi'ye giden 11 kişilik Altınordu Belediyesi sokak hayvanları arama kurtarma ve besleme ekibi can dostların imdadına yetişti. Arhavi Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin de katıldıkları çalışmalar ile öncelikle selde mahsur kalan hayvanların kurtarılmalarını ve güvenli alanlara yerleştirilmelerini sağlayan ekipler, yine selden olumsuz etkilenen ve şehirde yiyecek bulmaları zorlaşan kedi ve köpekler için bin 250 kilogram mama desteğinde bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ve bölgede yaşanan sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bizim milletimiz her zorluğu birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde kısa sürede aşmayı başarmıştır. Devletimiz orada yaşayan kardeşlerimizin tüm yaralarını saracak kudrettedir. Son günlerde bölgemizde yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Arhavi’de yaşanan üzücü sel afetinin ardından ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Bu çalışmamız ile birçok can dostumuzun hayatının kurtarılmış olması yaralarının sarılması bizim için önemli. Bundan önce de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel, deprem gibi afetlerde ekiplerimizi ve kardeşlik elimizi o bölgelere ve şehirlere uzattık. Milletimizin her derdini derdimiz kabul ediyor topyekûn 83 milyon bir can anlayışıyla çalışıyoruz. Arhavi’de yaptığımız çalışma da umarım ve dilerim sokak hayvanları konusunda toplumda var olan farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlar” dedi.

Yapılan destek ve çalışmalar nedeniyle Arhavili yetkililer, vatandaşlar ve hayvanları koruma derneği yöneticileri, Başkan Tören’e ve Altınordu Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

