Türkiye’de bal üretiminin en fazla yapıldığı il olan Ordu’da üretilen kraliçe arıların üretimi her geçen gün artıyor. Arı kolonilerinin verimli olmasında en büyük etken olan kraliçe arıların bir tanesi yaklaşık bir aylık sürede satışa hazır hale gelirken, tanesi ise 60 TL’den alıcı buluyor.

Türkiye’de en fazla arıcılık yapılan ve bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu’da, ana arı olarak adlandırılan kraliçe arıların da üretimi her geçen gün artıyor. Arı kolonilerindeki artış ve arıcıların artık zamandan ve verimden kazanmak adına geçmişe göre daha çok hazır satın almayı tercih ettikleri kraliçe arıların üretimi ise her bir arı için yaklaşık bir ay sürüyor.



Üretimdeki verimlilik ana arıdan kaynaklanıyor

Kraliçe arı olarak bilinen ana arı, koloniyi ayakta tutarak, arı neslinin devamını sağladığı gibi, bir arı kovanının da annesi oluyor ve işçi arıların kovan içindeki etkinliği de ona bağlı olarak değişiyor. Eğer ana arı kovan içerisinde hareketli ve üretken ise diğer işçi arılar da ona bakarak daha fazla çalışıyor ve doğadan daha fazla bal getirmek için çabalıyor.

Ordu’da 8 yıldır ana arı üretimi yapan Ömür Kılıç, üretim hakkında şunları söyledi:

“Arıcılık faaliyetlerini daha önceden bu yana yürütüyoruz. Ana arılar, çiftleştirme kutularında yetiştiriliyor. Bunları larva transferi yapıyoruz. Ana arının çıkacağı kapsüller var. Onlara larva transferlerini yapıp, ana arısı olmayan kovanlarda bu yaptığımız kapsülleri besletiyoruz, ana arıların çıkacağı günü hesap ediyoruz ve doğmadan alıyoruz. Sonrasında ana arısı olmayan çiftleştirme kutularında kapsülleri bırakıyoruz ve sonrasında bazı işlemlerden sonra satışa hazır hale geliyor.”



“Bir arının üretimi bir ay sürüyor, şuana kadar 7 bin tane üretim yaptık”

Ana arının meydana gelmesinin ve satışa sunulmasının bir ay kadar sürdüğüne dikkat çeken Kılıç, “Şu anda 7 bin tane üretimimiz var. Bunları bizden arıcılar alıyor, ana arısı olmayanlar kovanlarına koyuyor, arılarını çoğaltmak için kullanılıyor. Biz, arıcıların bu sürecini hızlandırmış oluyoruz. Bir ana arının kovanda çiftleşmesi bir ay sürerken, arıcılar bizden bunu temin ettiklerinde hazır bir şekilde alıyor ve kovanına bırakıyor. Bu sayede bir aylık bir vakit kazanmış oluyor. Zaten 45 gün kadar bal akımı oluyor, bizim kazandırdığımız bir aylık süreç arıcılar için oldukça önemli olduğundan ana arıya talep gösteriyorlar” diye konuştu.



“Eskiye göre talep artıyor”

Kraliçe arılara her geçen gün talebin arttığını ifade eden Ömür Kılıç, “Arıcılarımız da hazır ana arının vakit kazandırdığını biliyorlar. Onun için talep her geçen gün artmış durumda. Şuan burada iki bin tane ana arı üretim kutumuz var. Ordu’da da ana arı üretimi çok arttı. Ana arı üretiminde belki de en ön sırada diyebiliriz. Zaten bal üretiminde Ordu birinci sırada” ifadelerine yer verdi.



“Fiyatı 60 TL”

“Şuan bizim ürettiğimiz bir ana arının fiyatı 60 liradan satılıyor” diyen kraliçe arı üreticisi Kılıç, “Bu ana arıyı üretmek için gece gündüz uğraşmak gerekiyor, meşakkatli bir iş. Kovanlarındaki ana arılar yaşlandığında ve verimleri düştüğünde arıcılarımız yine genç ana arıları tercih ediyor. Ana arının genç olması, arıcıların üretimlerini de arttırmış oluyor” şeklinde konuştu.



“Koloni arttıkça üretimin de artması gerekiyor”

Özgür Kuru isimli arıcı da genç ana arılar sayesinde arı kolonilerinin daha hızlı geliştiğini ifade ederek, “Eğer satın almazsak ve kendisine bırakırsa bir aylık bir süre oluyor. Bu sayede daha hızlı ve verimli oluyor. Bizim sektörde ana arı üretimi artıyor ve artması da gerekiyor. Koloniler yükseldikçe ana arıların ihtiyacı da artıyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.