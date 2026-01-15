Habertürk
Habertürk
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

        Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:17
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
        Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

        Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

