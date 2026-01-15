Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Ordu'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:02 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:02
        Ordu'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Ordu'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı kırsal kesimlerde ulaşıma kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Ekipler küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yapılan çalışmalarla 18 bin kilometre yol ulaşıma açıldı. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 3 günde 94 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 22 vatandaşa cenaze hizmeti verdi."


        Açıklamada, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiği belirtildi.

        

