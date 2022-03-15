"Sistem bozuk“ diye yakıt vermeyen istasyona ağır ceza

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmaya başlanması üzerine Ordu’da bir akaryakıt istasyonu ucuz fiyattan satmamak için bir kamu aracına yakıt vermeyince ceza ile baş başa kaldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu Ünye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamu aracına "Sistem bozuk çalışmıyor" diyerek akaryakıt vermedi. Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde akaryakıt istasyonunun sistemlerinde herhangi bir bozukluk olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine akaryakıt istasyonunun durumu tutanak altına alınarak 5015 Enerji Piyasası Kanunu'na göre gerekli idari işlemler için EPDK‘ya bildirildi.

EPDK’nın vereceği karar doğrultusunda akaryakıt istasyonuna 150 bin lira ile 550 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

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