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Yason Burnu Yarımadası'nda restorasyonu biten kilise ziyarete açıldı

DHA

Yason Burnu Yarımadası'nda restorasyonu biten kilise ziyarete açıldı


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası´nda deniz kıyısında 1868'de inşa edilen kilise, restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Kiliseyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihin izini sürerken, doğada vakit geçiriyor.
'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, 1´inci derece arkeolojik, 2´nci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası´nda 1868 yılında inşa edilen kilise, ziyarete açıldı. Üç apisli, küçük kubbeli olan, cephesinde açık ve koyu renkli taşlar kullanılan kilisenin içinde, iki sıra sütunla ayrılmış, üç nef bulunuyor. Güneyde ve batıda olmak üzere iki girişi bulunan kilisenin yüzeyinde çeşitli dönemlere ait seramik parçalar yer alıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan Yason Burnu da restorasyon sonrası kilisenin ziyarete açılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yarımadaya gelen ziyaretçiler, kilisenin çevresinde ve içinde gezinirken, fotoğraf ve video çekiyor.
`DENİZE EN YAKIN KİLİSE´
Turizmci Şenol Memiş, kilisenin ziyarete açılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Birçok kişinin kiliseyi görebilmek için geldiğini belirten Memiş, "Burada 1868 yılında Rumlar tarafından yapılan bir kilisemiz var. Üç tarafı denizlerle kaplı ve denize en yakın kilisedir burası. Bir süredir kilise kapalıydı. Bundan dolayı vatandaşlarımız tarafından kilisenin ziyarete açılması için ciddi bir talepleri vardı. İçerideki birtakım onarımlardan sonra yeniden hizmete açıldı. Ben burada yürütülen çalışmalardan dolayı başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mehmet Hilmi Güler´e ve Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´ne teşekkür ediyorum. Bu bölgede yani Karadeniz Bölgesi´nde bu kilisenin bir eşi veya değeri daha yok. Herkesi buraya bekliyoruz. Muhakkak gezilmesi ve görülmesi bir yer" dedi.
Tekirdağ´dan Yason Burnu Yarımadası´na gezmeye gelen Fatih Çatal, dönemin mimari el işçiliğinin görülebildiğini dile getirerek, "Ülkemiz tarih açısından çok zengin bir yer. Tarihimize sahip çıkmak sadece okumakla olmuyor. Gezip görmekle oluyor. Evlatlarımıza anlatmakla aktarmakla oluyor. Bunları yaşayabilmek için bu turları yapmak gerekiyor. Biz Tekirdağ´dan geliyoruz. Buradaki kilisenin ziyarete açıldığını öğrendik. Burada iyi bir hizmet yapıldığını geldik gördük. Bu tarz tarihi yapıları insanların ziyaretine açmaları insanların tarihi öğrenmeleri, yaşayabilmeleri açısından gerçekten önemli" diye konuştu.
Tayfun Çapraz da "Samsun´dan geliyorum. Burayı daha önce filmlerden gördük. Kilise daha önceki gelişlerimizde kapalıydı. Bu yıl güzel bir şekilde tadilatı bitmiş, restore edilmiş ve şu anda açılmış kilise. İçerisinde gezdik. Gayet güzel ve şirin şekilde yapılmış" dedi.
Ömer Kırkaya ise "Ben daha önceden de gelmiştim, uzun zaman olmuştu. Yeniden gelip görmek istedim. Burası tarihi bir yer. Kiliseyi gezdik. Kitabeleri okuyarak bilgilendik" diye konuştu.
MİTOLOLOJİDE 'ALTIN POST'
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı 'Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphalos Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-09-24 12:14:23

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