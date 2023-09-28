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        Haberler Televizyon Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filmi konusu ne ve ne zaman çekildi?

        Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

        Organize İşler filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu Organize İşler filmi 28 Eylül Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin izleyicileri için "Organize İşler oyuncuları kimler ve konusu ne? Organize İşler filmi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:01
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        Türk sinemasının en gözde filmlerinden olan Organize İşler bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarına gelecek. İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan büyük bir dolandırıcı çetesinin hikayesini beyaz perdeye aktaran Organize İşler filminin oyuncuları araştırılıyor. Peki, Organize İşler oyuncu kadrosunda kimler var? Organize İşler filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte, konuya dair bilgiler...

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        ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU

        Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul... Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

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        ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI

        Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

        Tolga Çevik (Süpermen Samet)

        Demet Akbağ (Nuran Ocak)

        Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

        Özgü Namal (Umut Ocak)

        Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

        Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

        Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

        Öner Erkan (Silvio)

        Ebru Akel (Nilüfer)

        Başak Köklükaya (Nergis)

        Berfin Erdoğan (Nazlı)

        Salih Kalyon (Cemil)

        Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

        Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

        Neslihan Yeldan (Lalezar)

        Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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