Organları ters yerleşimli hasta ameliyat edildi

İç organları ters yerleşimli olarak dünyaya gelen 38 yaşındaki Ayşe Şahin, sağlık sorunları yaşamasına neden olan kilolarından obezite cerrahisiyle kurtuldu.

AA'nın haberine göre; Şahin'in, henüz 6 yaşındayken geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede tüm iç organlarının ters yerleşimli olduğu anlaşıldı.

Bu durumunun rutin yaşamına engel oluşturmadığı tespit edilen Şahin, ilerleyen dönemlerde aldığı ve günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başlayan kilolarından kurtulmak istedi. Bu dönemde çeşitli diyetlerin yanı sıra, sporu da yaşamına ekleyen ancak olumlu bir sonuç elde edemeyen Şahin, obezite cerrahisi olmaya karar vererek yaşadığı Almaya'dan Türkiye'ye geldi. Araştırmalarının ardından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özden Avcı'ya ulaşan Şahin'e, organları ters yerleşimli olduğu için yapılan detaylı incelemenin ardından laparoskopik obezite cerrahisi uygulandı. Şahin, bu sayede 7 hafta içerisinde 20 kilodan kurtularak, daha sağlıklı bir yaşama adım attı.

"BAYILDIĞINDA YAŞAMA VEDA ETTİĞİ SANILABİLİR"

Şahin'e uygulanan operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Avcı, hastanın tüm iç organlarının ters yerleşimli şekilde dünyaya geldiğini söyledi.Bu sorunun bir hastalık değil yaşam durumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, "Acil durumlarda bu ters organ yerleşimleri bilinmiyor olduğundan kişi bayıldığında yaşama veda ettiği sanılabiliyor. Kalp krizi geçirdiğinde kişinin kalbinin sol yerine sağda olduğunun bilinmemesi durumunda, yanlış tarafa yapılan müdahaleyle kişi kurtarılabilecekken yaşama veda edebiliyor" diye konuştu.

Bilinçli insanların tüm bu durumları yaşamamak adına vücutlarının kalp ve kol gibi bölgelerine organlarının ters yerleşimli olduğunu belirten "Situs İnversus Totalis" dövmesi yaptırdıklarını aktaran Avcı, Şahin'in de böyle bir yaşam durumunun olduğunu aktardı. Avcı, hastanın sağlığını bozan kilolanma ve yağlanma artışı nedeniyle uyguladığı beslenme kontrolü ve egzersizlerin de başarılı olamaması sonucunda obezite cerrahisine başvurmaya karar verdiğini söyledi.

Durumunun farkında olan hastanın iç organlarının ters yerleşimli olduğu konusunda kendisine bilgi verdiğini ve ameliyat için bu yönde hazırlık yaptıklarını aktaran Avcı, şu bilgileri verdi: "Laparoskopik' dediğimiz kapalı bir yöntemle midenin yüzde 80 kadarını aldık. Kişinin gelecek hayatında kısıtlanmalı bir beslenme kontrolü olduğunu belirlediğimiz yola bir cerrahi girişim yapmış olduk. Hazırlığını ve bu durumun farkındalığını bildiğimiz yolda iyi bir operasyon süresi tamamlayarak Ayşe hanımı gayet başarılı, güzel bir operasyondan sonra taburcu ettik. Ameliyat sonrasında yaklaşık 6-7 hafta süresince 20 kilo kadar kilosunu da vermiş oldu. Bu sayede daha sağlıklı, fit ve mutlu bir Ayşe hanımı karşımızda görmüş oluyoruz."

"DÜNYADA 5'İNCİ KEZ UYGULANDI"

Bu tür hastalara uygulanan operasyonda oryantasyonun oldukça önemli olduğuna işaret eden Avcı, "Bu noktada yapılabilecek bir hata hastanın yaşamına neden olabilirdi. Bilinmeden girilen hazırlıksız yol, hem cerraha hem hastaya ciddi sorunlar yaşatabilirdi. Bilinmeden girilen ters organ yerleşimli kişilerin acil ameliyatlarında oryantasyon sorunu nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Avcı, organları ters yerleşimli kişilere obezite cerrahisi uygulanma oranının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, "Ayşe hanım, hayata geçirilen 'tüp mide' diye bilinen 'sleevegastrektomi' ameliyatının uygulandığı, dünyada kayıtlı olarak literatüre bildirilmiş organları ters yerleşimli 5'inci hasta. Biz de dünyada 5. kez uygulanan bu ameliyatı Ayşe hanıma uygulamış, başarıyla hayata geçirmiş ve onu da sağlıklı yoluna adım adım ilerletmiş olduk. Bundan dolayı da mutluyuz" şeklinde konuştu.

Avcı, gerekli sağlık desteği alındıktan sonra da kilo vermede başarılı olunmaması durumunda cerrahi müdahaleden kaçınılmaması gerektiğini ifade etti.

"20 KİLO HAFİFLEDİM"

Obezite cerrahisiyle sağlığına kavuşan Ayşe Şahin de zamanla almaya başladığı kilolarının sağlığında çeşitli sorunlara yol açtığını anlattı.

Farklı nedenlerle kilo almaya başladığını ve 85 kiloya ulaştığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Her türlü yolu denedim zayıflamak için diyet gibi ama kilo veremedim. Kendimi bizim cerrahlara teslim ettim. Araştırmalar yaptım ameliyat için, çok doktorlarla görüştüm. Sonra Özden Bey ile görüştüm ve 'Bu benim doktorum' dedim. Ameliyattan sonra geçen süre zarfında 20 kilo hafifledim. Büyük bir değişiklik oldu. Kendime güvenim geldi. Sağlığım açısından da önceden merdiven çıktığımda çok yoruluyordum, şimdi hiçbir sorun yok. Kilolarını veremeyenler, kendinizi Türk doktorlarına emanet edin."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ