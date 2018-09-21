İstanbul'dan öğrenci kaydını yaptırmak için Çanakkale’nin Çan ilçesine gelen ve burada ailesi ile birlikte geçirdikleri trafik kazası sonucunda ağır yaralanan Şirvan Yahşi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki Şirvan Yahşi’nin beyin ölümü gerçekleşti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörler Uz. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Yeliz Baykala ve Emine Karakaya’nın aile ile yapmış oldukları görüşmeler neticesinde Yahşi ailesinin kızlarının organlarını bağışlama kararı verdi.

"PEK ÇOK AİLE ONA DUACI OLACAK"

İHA'nın haberine göre yapılan donör organizasyonuyla kalp İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi, karaciğer Şişli Florence Nightingale Hastanesi, böbrekler Gaziosmanpaşa 100. Yıl Üniversite Hastanesi ve Bursa Uludağ Hastanesi’nde bulunan hastalara nakledilmek üzere alındı.

Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, “Yahşi ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığının herkese örnek teşkil etmesini diliyorum. Şirvan Yahşi hayata veda ederken organları 4 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak” dedi.

Başhekim Tali özverili çalışmalarından dolayı Organ Nakli Koordinatörlerini de tebrik ederek, teşekkürlerini dile getirdi. Organların Çanakkale'den İstanbul'a, Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle götürüldüğü öğrenildi.

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