Altan Gencebay evlendi
Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, sevgilisi Berna Arduç ile hayatını birleştirdi. Orhan Gencebay, nikâha davet edilmedi
2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan 54 yaşındaki Altan Gencebay, ikinci kez evlendi.
Altan Gencebay, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berna Arduç ile dünyaevine girdi.
Çift, Beykoz'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi.
Nikâha Orhan Gencebay'ın katılmadığı öğrenildi.
Sevim Emre; konuyla ilgili olarak; "Orhan bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" dedi.
Altan Gencebay'ın, Eda Edgül ile evliliğinden 23 yaşında Orhan Efe adında bir oğlu var.
Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" mesajıyla yayımladı.