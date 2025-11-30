Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü: Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam

        Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından, "Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

        "AYNI İSTEK VE HIRSLA ÇALIŞMAYA DEVAM"

        Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Orkun, "Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var." dedi.

        "BUNUN FARKINDAYIZ"

        Son olarak Orkun Kökçü, "Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi