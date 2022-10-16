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Orkun Kökcü'den flaş açıklama: "Gökkuşağı bandını takmayacağım"

Feyenoord'da kaptanlık yapan milli futbolcu Orkun Kökcü, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı bandını takmayacağını duyurdu

Orkun Kökçü'den flaş açıklama:

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökcü, dini sebepler nedeniyle gökkuşağı renklerindeki kaptanlık bandını takmak istemediğini açıkladı. Milli futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyuyorum. Herkes istediğini veya hissettiğini yapmakta özgürdür. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum, ancak dini inancım nedeniyle bu eylemi destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık bandını takarken kendimi rahat hissetmeyeceğim.

Bazı insanların bu kararımdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını hayal edebiliyorum. Bu kesinlikle benim niyetim değil. Bu sözlerle duyguları hemen ortadan kaldıramayabileceğimi biliyorum. Ancak, umarım herkes benim dini tercihime saygı duyar."

21 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da hem 10 numarayı hem de kaptanlık bandını taşıyor. Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

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